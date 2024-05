Handballer gegen Schweden ohne Knorr

Deutschlands Handballer testen in der Olympia-Vorbereitung gegen Schweden ihre Form. Einige Leistungsträger fehlen jedoch.

Ohne Regisseur Juri Knorr müssen Deutschlands Handballer das Länderspiel gegen Schweden bestreiten. Knorr, der am Donnerstag seinen 24. Geburtstag feierte, fällt für die Partie am kommenden Sonntag (14.30 Uhr/ZDF Livestream) in Växjö wegen eines Infekts aus.

Aufgrund der anhaltenden gesundheitlichen Probleme verzichtete der Rückraumspieler vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen auf eine nachträgliche Anreise zum Lehrgang der DHB-Auswahl in Kopenhagen, berichtete Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag. «Juri ist krank und befindet sich in Mannheim in Behandlung. Es hat daher keinen Sinn. Er soll jetzt richtig gesund werden für die Saison-Schlussphase in der Bundesliga», sagte Gislason.

Im Duell mit dem EM-Dritten, der am 27. Juli auch Auftaktgegner bei den Olympischen Spielen muss der 64 Jahre alte Isländer auf weitere Leistungsträger verzichten. Rückraum-Ass Renars Uscins stieß zwar zur Mannschaft, steht nach seinem Muskelfaserriss aber wie die ebenfalls verletzten Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher und Nils Lichtlein für das Spiel nicht zur Verfügung.