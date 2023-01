Oberhof erwartet zahlreiche Weltcup-Fans

Biathlon: Staffelrennen mit Weidel, Schneider, Voigt und Herrmann-Wick

Die deutschen Biathletinnen treten im Staffelrennen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding in der Besetzung Anna Weidel, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick an. Das Aufgebot verkündete Cheftrainer Kristian Mehringer am Freitag in der Chiemgau Arena. Ziel beim Rennen am Samstag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) ist ein Podestplatz. Zum Saisonauftakt hatte es für das DSV-Quartett zu Rang zwei in Kontiolahti gereicht, zudem gab es in Hochfilzen noch einen vierten Platz.