Polizei richtet sich trotz Sperrung auf Auto-Tuner ein

Seit Jahren pilgert die Tuning-Szene zum «Carfreitag» in den Harz. Im Tunnel an der Rappbodetalsperre lassen Fahrer ihre Motoren aufheulen. Damit soll Schluss sein.

Die Polizei im Landkreis Harz rechnet trotz der angekündigten Sperrung des Tunnels an der Rappbodetalsperre mit zahlreichen Anhängern der Tuning-Szene. Es werde daher im gesamten Harzkreis über das Osterwochenende verstärkte Polizeikontrollen geben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Es gebe Erkenntnisse, dass sich die Tuning-Szene an anderen Orten treffen wolle. In den vergangenen Jahren trafen sich zum sogenannten Carfreitag Auto- und Motorradfahrer rund um die Rappbodetalsperre. Bei Anhängern der Szene ist es beliebt, den Motor des Fahrzeugs im dortigen Tunnel laut aufheulen zu lassen.

In den Vorjahren wurde der Tunnel nach Polizeiangaben immer wieder geräumt. Seit 2019 wurden jeweils allein am Karfreitag mehr als 900 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Weiterhin seien in den vergangenen vier Jahren an diesen Tagen 21 Strafverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen verbotener Straßenrennen. Der Landkreis Harz hatte zu Beginn der Woche entschieden, die Straße durch den Tunnel auf einer Länge von rund 1500 Metern über das Osterwochenende komplett zu sperren.