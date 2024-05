Weniger Staus seit Freigabe der Leverkusener A1-Rheinbrücke

Letztes April-Wochenende: A1 bei Leverkusen wird gesperrt

Die Autobahn 1 bei Leverkusen wird am letzten April-Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Vollsperrung zwischen den Autobahnkreuzen Leverkusen-West und Leverkusen beginnt am Freitag (26. April), 22 Uhr, und soll bis Sonntag (28. April), 22 Uhr, dauern, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.