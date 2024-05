Für Wüst war Kohl «habituell wohl zu nah» an seinem Vater

Volksmusiker Heino tritt bei «Parookaville»-Festival auf

Volksmusik-Star Heino tritt in diesem Jahr beim Electronic Music Festival «Parookaville» auf dem Gelände des Flughafen Weeze auf. Am 21. Juli werde der 85-Jährige im Rahmen seiner «Das Beste»-Solotour einen Stopp am Niederrhein einlegen, teilte sein Management am Mittwoch mit. Geplant sei ein kurzer Auftritt bestehend aus seinen größten Hits, darunter etwa «Rosamunde» oder «Blau blüht der Enzian». Zuvor hatte die «WAZ» berichtet. «Heino freut sich schon sehr. Er findet es toll, dass auch außerhalb der elektronischen Musik an ihn gedacht wurde», erklärte sein Management weiter.