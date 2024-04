Nachwuchs für Weißstorchpaar Fridolin und Mai

Weißstörche überwintern öfter in Hessen

Immer häufiger überwintern Störche in Deutschland, anstatt die kalte Jahreszeit in Afrika zu verbringen. Der Naturschutzbund (Nabu) Hessen hat Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sogenannte Winterstörche über ein Onlineportal zu melden. Die Naturschützer wollen so weiter erforschen, warum die Weißstörche immer öfter hierzulande überwintern, wie der Nabu in Wetzlar am Montag mitteilte. In Hessen überwinterten in den letzten Jahren den Angaben zufolge besonders viele Störche. «Allein im Hessischen Ried ließen sich im letzten Winter über 300 Weißstörche beobachten», sagte Weißstorch-Experte Bernd Petri vom Nabu Hessen.