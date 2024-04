Betrunkener klaut Taxi und fährt beinahe in Hafenbecken

Ursache für Explosion auf ehemaliger Tankstelle noch unklar

Die Ursache der Explosion auf einem ehemaligen Tankstellengelände in Südhessen ist noch unklar. Ausgegangen sei die Explosion bei Bauarbeiten am Mittwoch von einem Tank in Oberzent-Beerfelden im Odenwaldkreis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bereits am Mittwochnachmittag wurde der Tank demnach mit Beton gefüllt, um eine weitere Gefahr auszuschließen. Zudem seien neben der Abteilung Arbeitsschutz im Regierungspräsidium Darmstadt auch die untere Wasserbehörde des Odenwaldkreises in den Fall eingebunden.