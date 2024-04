Bahn baut Werk für 140 Millionen Euro zum ICE-Werk aus

Leuchtturm Roter Sand: Standortsuche schwieriger als gedacht

Für den maroden Leuchtturm Roter Sand in der Nordsee ist noch kein neuer Standort in Sicht. «Es ist ein mühseliger Weg, ich dachte, es geht viel schneller», sagte Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Der von Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz vorgeschlagenen Külkenhalbinsel im neu entstehenden Werftquartier in der Seestadt erteilte Skudelny eine Absage. «Der Leuchtturm würde dort mitten in einer Siedlung stehen, das ist ein erheblicher Nachteil», sagte Skudelny. Es werde ein Ort gesucht, an dem der Leuchtturm zumindest zu einer Seite hin eine uneingeschränkte «Anmutung von Wasser» habe. Ein weiterer Ort bei Bremerhaven werde derzeit noch geprüft.