Polizei findet 25 Cannabispflanzen und Zyankali in Wohnung

Die Polizei findet in einer Rostocker Wohnung 25 Cannabispflanzen und chemische Substanzen. Die Bewohner des Hauses müssen evakuiert werden.

25 Cannabispflanzen und giftige chemische Substanzen hat die Polizei am Mittwochabend in einer Wohnung in Rostock sichergestellt. Etwa zehn Mieter des Hauses wurden in der Folge evakuiert, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Außer den zwei Aufzuchtzelten mit Pflanzen hätten die Einsatzkräfte laut eigenen Angaben diverse Betäubungsmittel, sowie ersten Erkenntnissen zufolge Zyankali und Pflanzenschutzmittel in der Wohnung gefunden. Die Chemikalien seien von der Feuerwehr verpackt und der Polizei zur Analyse übergeben worden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 45 Jahre alten Bewohner der Wohnung vorläufig fest. Er sei aber in der Nacht zu Donnerstag wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden. Die Ermittlungen gegen ihn würden nun laufen.