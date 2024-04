Pachtpreise in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen

26 Millionen für umwelt- und klimagerechte Landwirtschaft

Das sächsische Agrarministerium will umwelt- und klimagerechte Landwirtschaft mit rund 26 Millionen Euro fördern. In dieser Woche überweise der Freistaat das Geld an insgesamt 2393 Antragssteller, teilte das Agrarministerium am Mittwoch in Dresden mit. Das Geld sollen landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Umwelt- und Landschaftspflegeverbände oder Einzelpersonen erhalten.