Autofahrer offenbar seit Jahren ohne Führerschein unterwegs

Fahrer mit 3,3 Promille und ohne Führerschein erwischt

Ein 48 Jahre alter Traktorfahrer ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit rund 3,3 Promille und ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. Den Führerschein hatte er bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verloren, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Demnach hatte ein Zeuge den Treckerfahrer an einer Tankstelle in Altentreptow gesehen und bemerkt, wie stark alkoholisiert er war. Er rief die Polizei, die den 48-Jährigen kurz darauf in der Nähe der Tankstelle stoppen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille.