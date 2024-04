Minister stellt Pläne für Nutztierhalter vor

Wie können Weidetiere vor Wolfsangriffen geschützt werden? Landwirtschaftsminister Jung stellt Maßnahmen für Nutztierhalter vor.

Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen hat im Rahmen ihres Sofortprogramms die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht auf den Weg gebracht und ein Maßnahmenpaket für Nutztierhalter geschnürt. Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) will an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) auf dem Hof einer Schäferei in Ehrenberg in der Rhön diese Maßnahmen vorstellen.

Im vergangenen November hatte das Kasseler Verwaltungsgericht eine Genehmigung für den Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön vorläufig gestoppt. Damit durfte eine vom Regierungspräsidium Kassel erteilte Ausnahmegenehmigung nicht umgesetzt werden. Das RP Kassel hatte in seiner Entscheidung auf «Nutztierschäden» im Bereich der Gemeinde Ehrenberg (Landkreis Fulda) am 6. und 9. Oktober 2023 verwiesen. Dagegen hatten Natur- und Umweltschutzverbände mit zwei Eilanträgen geklagt.