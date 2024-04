Mehr als 320 Kommunen nutzen Spezialkarten zu Starkregen

Wärme aus dem Kanal: SPD fordert Heizen mit Abwasser

Wenn sogar der Élysée-Palast in Paris mit Abwasser aus dem Kanal geheizt wird, könnte diese Technologie nach Ansicht der SPD im NRW-Landtag auch ein Modell für das Ruhrgebiet sein. In einem am Mittwoch vorgestellten Antrag für das Plenum in der kommenden Woche fordert die SPD die schwarz-grüne Landesregierung auf, die Chancen des Heizens mit Abwasser in Nordrhein-Westfalen bekannter zu machen.