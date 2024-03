Darmstadt hofft mal wieder auf das Ende der Negativserie

Autounfall an Kreuzung - Mutter und Söhne schwer verletzt

Eine Mutter und ihre zwei Söhne sowie eine Seniorin sind bei einem Autounfall bei Lautertal (Vogelsbergkreis) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 47-Jährige am Freitag an einer Kreuzung zweier Landstraßen mit ihrem Wagen nach rechts abbiegen und übersah dabei das Auto einer 66-Jährigen, hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen in der Nacht zum Samstag. Beide Fahrerinnen und ein Junge im Alter von 14 Jahren wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den jüngeren Sohn, einen 10-Jährigen, mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Details zum Gesundheitszustand und dem Hergang waren zunächst nicht bekannt.