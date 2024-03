Betrunkener Autofahrer mit Schreckschusswaffe unterwegs

Polizei kontrolliert bei Sonderkontrolle 120 Autos

Die Polizei hat in Berlin-Reinickendorf am Freitagabend Autofahrer im Hinblick auf Drogen- oder Alkoholkonsum kontrolliert. Insgesamt prüften die Beamten 120 Fahrzeuge in etwa vier Stunden, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Dabei stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge 44 Anzeigen zu Ordnungswidrigkeiten, fertigten zehn Mängelberichte an, führten vier Drogenschnelltests durch und orderten zwei Blutentnahmen an. Außerdem führten sie demnach 117 «verkehrsaufklärende Gespräche».