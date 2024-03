Schau «Ingo Günther. Worldprocessor» im Globushaus zu sehen

Kunstfestspiele mit bekannten Musikern und neuen Klängen

Die Kunstfestspiele Herrenhausen präsentieren in diesem Jahr ein vielseitiges Programm mit Konzerten, Tanz und Theater, Zirkus, Performances und Installationen. Eröffnet wird die 15. Festival-Ausgabe am 16. Mai mit einer riesigen, detailgetreuen Nachbildung der Erdkugel des britischen Künstlers Luke Jerram auf dem Maschteich am Neuen Rathaus. «Wir zeigen Produktionen voller Lebenslust, reich an Emotionen und Sinnlichkeit, aber auch voller gesellschaftlicher Dringlichkeit», sagte Intendant Ingo Metzmacher am Dienstag.