Daniel Günther sieht Schlüssel zur Wärmewende bei Kommunen

Daniel Günther in Aachen: «Wir sind extremistenfreie Zone»

Etwa 12.500 Menschen haben sich am Samstag an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Aachen beteiligt. Eine Polizeisprecherin betonte, diese Zahl sei noch nicht endgültig, da die Kundgebung mit dem Motto «Wir sind Aachen. Nazis sind es nicht» immer noch Zulauf habe. Eine weitere Demo gegen rechts von Fridays for Future habe etwa 500 bis 1000 Teilnehmer.