München bekommt eine zusätzliche S-Bahnlinie

Bahn setzt zum Fahrplanwechsel auf engeren Takt in Bayern

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn an diesem Sonntag stehen auch in Bayern zahlreiche Änderungen an. So kommen etwa in Franken stündliche Regionalexpress-Verbindungen zwischen Bayreuth und Hof sowie Bamberg und Coburg hinzu, wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Mittwoch in München mitteilte.