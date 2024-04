Erneuerbare Energien deckten 56 Prozent des Stromverbrauchs

Dax schließt im Minus

Enttäuschende US-Wachstumsdaten haben den anfänglichen Abwärtsdruck beim Dax am Donnerstag noch verstärkt. Der deutsche Leitindex startete mit Verlusten in den Handel und weitete diese im Tagesverlauf aus. Zum Börsenschluss notierte er 0,95 Prozent tiefer bei 17.917,28 Punkten. Damit rutschte der Dax wieder unter die viel beachtete 18.000-Punkte-Marke. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag letztlich um 1,15 Prozent auf 26.043,18 Punkte.