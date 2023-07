GigaTV-Mediatheken für Spielfilm-Fans: 13 Mediatheken für den perfekten Filmgenuss

Ob Abenteuer, Action, Drama, Fantasy, Komödie, Liebesfilm, Roadmovie, Thriller oder Western: Spielfilme sind genauso vielseitig wie Du. Diese und alle weiteren Genres des Spielfilms findest Du in ganzen 13 GigaTV-Mediatheken. Welche das sind, erfährst Du hier.

Ein gemütlicher Abend auf dem Sofa steht bevor? Da darf der passende Spielfilm neben Snacks und Getränken natürlich nicht fehlen. In ganzen 13 Mediatheken finden Spielfilm-Fans alles, was das Herz begehrt. Mit den Zusatzoptionen HD Premium und HD Premium Plus kannst Du Dein GigaTV-Erlebnis noch erweitern: Buchst Du beide Optionen dazu, stehen Dir über 70 Mediatheken zur Verfügung – welche davon Spielfilme im Repertoire haben, erfährst Du jetzt im Schnelldurchlauf:

1) ARD-Mediathek

Spannende Krimis, herzergreifende Liebesfilme, Klassiker der Filmgeschichte und noch viel mehr Spielfilme bekommst Du in der ARD-Mediathek zu sehen. Du kannst sie einfach über GigaTV starten und Deine persönliche Prime Time jederzeit beginnen lassen.

2) ARTE

Neben spannenden Dokus findest Du in der Mediathek von ARTE auch Spielfilme. Vom Kriegsdrama bis hin zum Roadmovie versorgt Dich der deutsch-französische Kultursender mit Kino-Klassikern und neuen Filmen auf Abruf. Einfach über GigaTV starten und losstreamen.

3) Netzkino

Ein breiter Genre-Mix erwartet Dich bei Netzkino. Über GigaTV erreichst Du das Mediatheken-Angebot und kannst anschließend sofort Deinen nächsten Spielfilm abrufen. Praktisch: Netzkino zeigt nicht nur die aktuellen Charts, sondern lässt Dich auch in den vielen verschiedenen Genres stöbern.

4) ZDFmediathek

Komödien, Dramen, Thriller oder doch lieber einen romantischen Film? In der ZDFmediathek hast Du als Spielfilm-Fan die freie Auswahl. Einfach über GigaTV die ZDFmediathek aufrufen und einen der zahlreichen Spielfilme abrufen.

5) Kinowelt.TV

In der Zusatzoption HD Premium ist der TV-Sender Kinowelt TV enthalten – und selbstverständlich auch dessen Mediathek. Darin kannst Du Dir nicht nur preisgekrönte Streifen zu Gemüte führen, sondern auch in ganze Filmreihen zu einzelnen Themen eintauchen, hier ist für jeden Spielfilm-Fan etwas dabei.

6) ProSieben Fun

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun ist ebenfalls Bestandteil der HD Premium-Option von GigaTV. In der Mediathek kannst Du bequem nach Genres filtern und findest so immer schnell den richtigen Spielfilm für Dich. Außerdem kannst Du hier einige Reality-TV-Formate, Serien oder auch Animationsfilme sehen.

7) Romance TV

Du möchtest einen herzergreifenden Liebesfilm sehen? Dann starte am besten die Mediathek von Romance TV über GigaTV – der Sender ist in der HD Premium-Option enthalten und hält, was der Name verspricht. Das Angebot ist voll von Liebesdramen und legendären Kinoerfolgen.

8) SONY AXN

Der Pay-TV-Sender SONY AXN heißt Dich im „Bad Boys Club“ willkommen, wenn Du HD Premium zu GigaTV dazugebucht hast. Entsprechend ist das Programm gestaltet: AXN bietet viel Action, Drama und Spannung, das zeigt sich auch in den verfügbaren Spielfilmen der Mediathek.

9) Warner TV Film

Bei Warner TV Film kommst Du als Spielfilm-Fan voll auf Deine Kosten. Ob Kult-Filme, Blockbuster oder Filme mit garantiertem Adrenalin-Kick: Warner TV Film hat es im Angebot. Einfach HD Premium zu GigaTV dazubuchen und die Mediathek von Warner TV Film über GigaTV starten.

10) Kabel Eins CLASSICS

Reihenweise Spielfilm-Klassiker aus den 1940er- bis 1990er-Jahren kannst Du in der Mediathek von Kabel Eins CLASSICS abrufen. Einzige Voraussetzung: Du hast die HD Premium- und HD Premium Plus-Optionen zu GigaTV dazugebucht. Genau Dein Ding? Dann streame in der Kabel Eins CLASSICS-Mediathek direkt drauf los.

11) SAT.1 emotions

Bei SAT.1 emotions ist der Name Programm. Spielfilm-Fans finden hier Dramen wie „Serena“ oder „Finding Neverland“, aber auch Romantische Komödien wie beispielsweise „Rockstars zähmt man nicht“ und „Frauen wollen mehr“. Mit HD Premium findest Du in der Mediathek von SAT.1 emotions noch viele weitere Spielfilme aus den Genres Komödie, Krimi oder auch Science-Fiction. Starte die SAT.1 emotions-Mediathek direkt bei GigaTV.

12) Silverline

Ebenfalls in der Zubuchoption HD Premium Plus ist der Pay-TV-Sender Silverline enthalten, in dessen Mediathek Du vor allem Spielfilme aus den Genres Horror, Action und Asian Cinema findest. Deinem Spielfilm-Abend steht danke der Auswahl nichts mehr im Wege.

13) Sony Channel

Comedy, Drama oder lieber True Crime: Der Sony Channel hat nicht nur etwas für Serien-Fans zu bieten, sondern auch eine Menge gut ausgewählter Spielfilme. Mit der Zubuchoption HD Premium Plus stehen Dir der Sender und dessen Mediathek über GigaTV direkt zur Verfügung.

