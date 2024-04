Garner und Ruffalo feiern «30 über Nacht»-Jubiläum

The Adam Project auf Netflix: Alles zu Cast und Handlung des Zeitreise-Films

Im neuesten Science-Fiction-Abenteuer „The Adam Project“ auf Netflix reist Hollywood-Liebling Ryan Reynolds als Fighter-Pilot Adam in die Vergangenheit und trifft dort auf sein 12-jähriges Ich. Hier erfährst Du alles zum Release, Handlung und welche Hollywood-Stars sich beim Dreh besonders über ein Wiedersehen gefreut haben. The Adam Project ist ein spektakulärer Film, der Science-Fiction (Sci-Fi), Action und Zeitreisen mit einer gehörigen Portion Herz und Nostalgie verbindet. Stell Dir vor, Du triffst Dich selbst als Kind. Was würdest Du ihm oder ihr sagen wollen? Was hat sich an dem Verhältnis zu Deinen Eltern geändert? Genau um solche Fragen geht es in dem Film mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle – und nebenbei muss auch noch eine Alien-Invasion bekämpft werden. Die Handlung von The Adam Project auf Netflix Adam ist ein Kampfpilot im Jahre 2050. Bei einem Einsatz gegen eine gefährliche Alien-Bedrohung gelangt er in die Vergangenheit, wo er versehentlich ...