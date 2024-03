Die sechs Frauen von Heinrich VIII. - «Six» in München

The Royals Staffel 5: So stehen die Chancen auf eine Fortsetzung

Netflix hat im Mai 2022 die beliebte Serie „The Royals” in sein Angebot aufgenommen: Die vier Staffeln umfassende Seifenoper um ein skandalträchtiges Königshaus hat nicht nur in Deutschland sehr viele Fans. Du fragst Dich, wie es um Staffel 5 von The Royals steht? Dann haben wir hier leider schlechte Nachrichten für Dich. The Royals dreht sich um eine fiktive britische Königsfamilie, an dessen Spitze die manipulative Helena (Elizabeth Hurley) steht. Sie tut alles, um den Ruf ihrer Familie makellos zu halten. Am Ende der vierten Staffel scheitert der Umsturz von Helenas ungeliebtem Sohn Robert (Max Brown), der inzwischen auf dem Thron sitzt. Zudem wird die schwanger Kathryn entführt, die sowohl ein Verhältnis mit Robert als auch seinem Bruder Liam (William Moseley) hatte. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, wer der leibliche Vater von Kathryns ungeborenem Kind ist. Das Finale von Staffel 4 ließ also einige Handlungsstränge offen, was Fans auf eine Fortsetzung hoffen ließ. ...