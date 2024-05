«Unglücklich»: NHL-Profi Sturm leidet mit Münchnern

NHL-Profi und Bayern-Fan Sturm leidet mit Münchnern

Das bittere Aus des FC Bayern München in der Champions League sorgt auch einen Tag später bei einem Teil der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für Kummer. «Als Bayern-Fan bin ich natürlich unglücklich», sagte NHL-Profi Nico Sturm am Donnerstag. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor bei Real Madrid durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 und schied aus der Königsklasse aus. «So ist das im Sport. In einem K.o.-Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Das ist so auf diesem Level», erklärte der Stürmer der San José Sharks.