Intershop liegt nur noch leicht im Minus

Wintereinbruch verursacht zahlreiche Unfälle auf Autobahnen

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Donnerstag auf den Autobahnen in Thüringen zahlreiche Verkehrsunfälle verursacht. Dabei kam es neunmal im Bereich der Autobahn 73 zu witterungsbedingten Unfällen, wie die Autobahnpolizei in Schleifreisen (Saale-Holzland-Kreis) mitteilte. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Zudem sei ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Die Polizei war nach eigenen Angaben im Dauereinsatz. Ein Tiefdruckgebiet sorgte am Donnerstag für wechselhaftes Wetter in Thüringen.