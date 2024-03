Home

Katastrophenschutz: Schuster übergibt Förderbescheid an Landesfeuerwehrverband

Sachsens Regierung unterstützt vor allem die Jugendarbeit des Landesfeuerwehrverbandes finanziell. «Die Förderung der Jugendfeuerwehren ist von entscheidender Bedeutung für einen funktionierenden und zukunftsfähigen Brandschutz in Sachsen», sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides in Höhe von mehr als 750.000 Euro am Donnerstag in Schneeberg (Erzgebirgskreis). «Über 17.000 Mädchen und Jungen engagieren sich hier mittlerweile - das sind rund 2200 mehr als noch vor vier Jahren.»

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). © Robert Michael/dpa

Für das Jahr 2024 stehen den Angaben zufolge 600.000 Euro für die Förderung der Jugendfeuerwehren im Freistaat bereit. Weitere 50.000 Euro sind zweckgebunden für die Förderung von Kinderfeuerwehren vorgesehen. Des Weiteren fördert Sachsen die allgemeine Verbandsarbeit mit 100.000 Euro. Der Landesfeuerwehrverband vertritt den Angaben zufolge die Interessen von über 80.000 Mitgliedern.

