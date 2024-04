111 Flaschen Wein beim Rheingau Literatur Preis für Jügler

Staatsoperette Dresden: Fünf Premieren und neuer Musikchef

Die Staatsoperette Dresden hat in der neuen Spielzeit fünf Premieren geplant und bekommt mit dem Amerikaner Michael Elllis Ingram einen neuen musikalischen Leiter und Chefdirigenten. Zudem komplettiert Matthias Reichwald als Leitender Regisseur das künstlerische Leitungsteam, teilte die Bühne am Donnerstag in Dresden mit. Die Saison läuft unter dem Motto «Das Leben ist ein Cabaret» und möchte unterhaltsam wie auch politisch sein. Zum Auftakt am 30. August steht Kuba bei einer «Nacht in Havanna» im Mittelpunkt. So hat die Staatsoperette ihren Sommernachtball genannt. Außerdem kann sich das Publikum auf die erste Premiere freuen - die musikalische Verwechselungskomödie «Du bist ich» des kubanischen Komponisten Moïses Simons.