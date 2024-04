Verdächtiger für vierfachen Mord in Solingen ermittelt

Zusammenhang von tödlichem Brand und weiterer Gewalttat

Der mörderische Brand mit vier Toten und ein Machetenangriff zwei Wochen später in Solingen stehen in einem Zusammenhang. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen an diesem Mittwoch zu beiden Fällen gemeinsam Stellung nehmen. Das kündigte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag an.