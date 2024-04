Feuer und Machetenangriff: Verdächtiger ermittelt

Ermittlungen nach Mannheimer Messer-Attacke dauern an

Noch unklar sind die Hintergründe für eine Messerattacke auf ein Ehepaar in Mannheim. «Wir sind mitten in den Ermittlungen», sagte am Mittwoch dazu nur eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim auf Anfrage. Es gebe noch keine neuen Erkenntnisse. Ein 42-Jähriger war am Freitagabend in eine Wohnung eingedrungen und hat auf einen Mann (40) und eine Frau (44) eingestochen. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Außerdem wurde in dem Mehrfamilienhaus eine tote 73-Jährige mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen gefunden.