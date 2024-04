Schmerzensgeld nach Covid-Infektion: Gericht erteilt Absage

Ein Jahr nach gewaltsamen Tod von Luise: «Entsetzen bleibt»

Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen ist das Entsetzen vor Ort noch immer groß. In Gedanken sei man bei der Familie der getöteten Schülerin, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke (SPD) am Dienstag. «Den Schmerz, den sie erleiden mussten und müssen, ist unermesslich.» Rund um den Jahrestag sei der Gesprächsbedarf in der Stadt nahe Siegen enorm.