Brücke in Bonn nach Guido Westerwelle benannt

In Bonn ist am Mittwoch eine Brücke nach dem 2016 gestorbenen FDP-Politiker und zeitweiligen Außenminister Guido Westerwelle benannt worden. Die Brücke über eine innerstädtische Straße und Bahngleise hieß bisher Viktoriabrücke. In ihrer Nähe sei der 1961 in Bad Honnef geborene Westerwelle aufgewachsen, teilte die Stadt Bonn mit. Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) sagte bei einer Feierstunde: «Mit Guido Westerwelle hat immer auch ein Stück "Bönnsches Hätz" in der Bundesregierung geschlagen.» Er habe sich zum Beispiel für den Ausbau des UN Campus engagiert.

Michael Mronz, Unternehmer, Ehemann von Westerwelle und Witwer, steht bei der Umbenennung der Bonner Victoriabrücke in Guido-Westerwelle-Brücke mit dem Straßenschild auf der Dachterasse des August Macke Haus. © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Feierstunde nahm auch der Unternehmer Michael Mronz, der Witwer von Guido Westerwelle, teil. Westerwelle, von 2009 bis 2013 Bundesaußenminister, war 2016 einer Leukämie-Erkrankung erlegen. Er liegt auf dem Kölner Melatenfriedhof begraben.

