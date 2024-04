Bei Titel: Leverkusen bekommt Schale erst am 34. Spieltag

Wann gibt es die Schale für Bayer Leverkusen? Eine erste Party an diesem Wochenende müsste ohne das Objekt der Begierde stattfinden.

Bayer Leverkusen wird auch im Fall eines Titelgewinns am kommenden Sonntag noch nicht direkt die Meisterschale überreicht bekommen. Wie in der Fußball-Bundesliga üblich, wird die Schale nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch in dieser Saison erst am 34. und letzten Spieltag überreicht. Leverkusen hat am 18. Mai (15.30 Uhr/Sky) ein Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Bereits mit einem Sieg gegen Werder Bremen an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wäre der erstmalige Titelgewinn für die Werkself perfekt. Theoretisch könnte Leverkusen sogar schon am Samstag Meister werden. Wenn Titelverteidiger FC Bayern München am Nachmittag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln verliert und am Abend (18.30 Uhr) auch der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt unterliegt, wäre Leverkusen angesichts von 16 Punkten Polster und fünf verbleibenden Spielen für Bayern und Stuttgart nicht mehr einzuholen.

Steht der Meister vor dem 34. Spieltag noch nicht fest, befindet sich das Original der Schale in dem Stadion, in dem der Tabellenführer spielt. So war es auch im Vorjahr, als Borussia Dortmund den Titel im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 noch verspielte. Die Bayern, die mit einem Sieg in Köln noch Meister wurden, erhielten im Anschluss zunächst ein Duplikat.