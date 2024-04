Für 760 Millionen: Alstom zeigt neue Züge für den Norden

Zusätzliche Bahnfahrten zwischen Winsen und Hamburg-Harburg

Zwischen Winsen und Hamburg-Harburg sollen von Mitte Januar an zusätzliche Züge verkehren. Damit sollen die anhaltenden Probleme beim Metronom zumindest teilweise ausgeglichen werden, wie die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) am Donnerstag mitteilte. Vom 15. Januar an sollen montags bis freitags sechs zusätzliche Verbindungen rollen. Diese sollen vom Unternehmen Start Unterelbe bedient werden. Aus Zeitgründen könnten Fahrgäste nur in Harburg und Winsen ein- und aussteigen, nicht an den anderen Stationen entlang der Strecke.