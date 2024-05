Frau an Haustür mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Ein Streit an einer Haustür in Delmenhorst eskaliert. Eine Frau wird mit einem Messer schwer verletzt. Zwei Menschen werden festgenommen.

Eine Frau ist an ihrem Haus in Delmenhorst mit einem Messer schwer verletzt worden. Die 47-Jährige habe sich am Mittwoch an ihrer Haustür mit einem ihr bekanntem Ehepaar gestritten, teilte die Polizei am Freitag mit. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach verletzte der 53 Jahre alte Mann die Frau dabei mit einem Messer. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 24 Jahre alte Sohn der Frau kam ihr zu Hilfe und wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der mutmaßliche Angreifer und seine 47-jährige Frau flohen vom Tatort.

Da das Opfer das Ehepaar kannte, konnte die Polizei die beiden kurze Zeit später in ihrem Zuhause festnehmen. Ein Haftrichter erließ gegen beide Haftbefehle. Gegen sie wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Worum es bei dem Streit am Mittwoch ging, war nach Angaben der Polizei unklar.