Berentzen erwartet leichtes Plus in diesem Jahr

Gänseretter in Goslar

Ein Polizeibeamter als «Führungsgans»: Die Goslarer Polizei hat am Ostersonntag eine Gänsefamilie in der Goslarer Innenstadt in Sicherheit gebracht. Mehrere Gänseküken seien am frühen Morgen orientierungslos auf die befahrenen Straßen der Innenstadt gelaufen, teilte die Polizei mit. Zuvor habe eine Goslarer Bürgerin auf die Tiere hingewiesen. Ein Beamter ging den Angaben zufolge gewissermaßen als «Führungsgans» voran und geleitete die Küken, die ihm in Reih und Glied und ohne Widerstand folgten, in «sichere Gefilde».