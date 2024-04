27 Verdächtige nach Bundesliga-Ausschreitungen identifiziert

100.000 Euro Schaden bei Brand in Massagesalon

Bei einem Brand in einem Massagesalon in der Schlüchterner Innenstadt (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Die Inhaberin des Salons sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die 53-Jährige habe sich bei dem Versuch, ihr Geschäft zu retten, eine Rauchvergiftung zugezogen. Zeugen hatten den Brand am Donnerstagabend entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei der Ursache vermutlich um einen technischen Defekt eines Geräts in einem Nebenraum.