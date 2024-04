Neue Arbeitsstabsleiterin im «Cum-Ex»-Untersuchungsausschuss

Mutmaßliches Mitglied syrischer Miliz angeklagt

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied einer dem syrischen Regime zugehörigen Miliz erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft dem Mann Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in insgesamt 21 Fällen vor, wie sie am Mittwoch mitteilte. Beamte des Bundeskriminalamts hatten den Syrer vergangenen August in Bremen verhaftet. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Nun muss der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Hamburg entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt.