Nach Geiselnahme von Frau in Kiel: Prozess

Nach einer Geiselnahme beginnt am kommenden Dienstag am Landgericht in Kiel ein Prozess gegen einen Mann. Der Mann soll im September 2023 eine damals 29-Jährige in einem Hangargebäude festgehalten haben. Die Frau war durch Spezialkräfte befreit worden, gegen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, wie das Landgericht mitteilte. Nun muss sich der Mann unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

Blick auf den Eingangsbereich des Landgerichts Kiel. © Markus Scholz/dpa

Insgesamt werfe die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten elf Straftaten gegen zwei Frauen vor, die er zwischen Januar 2022 und September 2023 begangen haben soll. Die Vorwürfe umfassen laut Gericht demnach mehrere Vergewaltigungen, gefährliche Körperverletzungen und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz. Auch während der Geiselnahme in Kiel soll es zu Vergewaltigungen und Körperverletzungen gekommen sein. Nach Erkenntnissen der Ermittler aus dem September 2023 kannten sich der Tatverdächtige und die im Hangargebäude festgehaltene Frau bereits seit einigen Monaten. Der in Kiel lebende Mann soll die Frau bereits im April vergangenen Jahres mit einem Cricket-Schläger erheblich verletzt und danach eine Zeit lang ein Annäherungsverbot auferlegt bekommen haben, teilten die Ermittler damals mit.

