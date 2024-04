Ostbahnhof in Miniatur: Modellbahnausstellung zu sehen

Unfall nach Überholmanöver eines 82-Jährigen

Durch einen Verkehrsunfall nach einem Überholversuch ist eine 82-jährige Frau in Berlin-Pankow gestorben. Die Frau saß am Donnerstagvormittag als Beifahrerin in einem Auto, mit dem der ebenfalls 82 Jahre alte Fahrer einen Lkw überholen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vermutlich übersah der 82-Jährige aber auf der Schönerlinder Chaussee in Richtung Buch einen weiteren entgegenkommenden Lkw und scherte dann ruckartig wieder ein. Sein Auto berührte den überholten Lastwagen und wurde gegen einen Baum geschleudert. Die beiden alten Menschen wurden schwer verletzt, die Frau starb später im Krankenhaus.