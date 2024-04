Halemba verzichtet auf Auftritte und gibt Fraktionsämter ab

Aigner und Söder: Probleme müssen 2024 gelöst werden

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat das Parlament mit dem Aufruf an die Politik in Bund und Land in die Weihnachtspause verabschiedet, Probleme anzupacken und zu lösen. Das Jahr 2024 müsse, ganz besonders auch im Bund, ein «Jahr der Ergebnisse» werden, sagte Aigner am Dienstag in der letzten Plenarsitzung vor Weihnachten in ihren traditionellen Schlussworten. «Es ist unsere Verantwortung, die Menschen von unserem Wollen und noch mehr von unserem Tun zu überzeugen. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur Probleme zu analysieren und auszumalen, sondern sie zu lösen.»