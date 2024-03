Gerlach warnt vor zeitweisem Aufblühen des Schwarzmarktes

Günther: Cannabis-Gesetz soll auf Oktober verschoben werden

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, will der geplanten Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland nicht zustimmen. Das Gesetz sei ohnehin fragwürdig, er halte es für «Unsinn, Cannabis zu legalisieren», sagte er am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. Man müsse aber akzeptieren, dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gebe. «Das Gesetz ist einfach handwerklich so schlecht gemacht, dass es in den Ländern überhaupt nicht umsetzbar ist, wenn es zum 1. April in Kraft tritt», betonte der CDU-Politiker.