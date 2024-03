FCA-Coach vor Rekordspiel: Statistiken bringen keine Punkte

Augsburg kann einen Vereinsrekord in der Bundesliga aufstellen. Dazu müssen die Fuggerstädter Köln am Ostersonntag schlagen. Coach Thorup verrät, was es von solchen Statistiken hält.

Der FC Augsburg ist neben Spitzenreiter Leverkusen das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga und kann einen Vereinsrekord von fünf Siegen in Serie aufstellen. Coach Jess Thorup will derartige Zahlenspielereien von seiner Mannschaft aber fernhalten. «Davon kann man sich nichts kaufen», stellte der Däne vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag (15.30 Uhr/Dazn) klar.

Die Schwaben gehen auf Rang sieben in das letzte Saisonviertel, ein Platz im Europapokal winkt. Die aktuelle Tabelle habe Thorup aber nicht in seinem Büro hängen, wie er am Donnerstag auf eine Journalistenfrage lächelnd antwortete.

Die Augsburger wollen den Schwung, den sie vor der Länderspielpause mit vier Erfolgen hatten, wieder aufnehmen und Sieg Nummer fünf feiern - ein derart lange Siegesserie hatte es in der Fuggerstadt in der Bundesliga noch nie gegeben. «Wir müssen versuchen, wieder in den Flow zu kommen», forderte der Trainer. Ob die Liga-Unterbrechung gut oder schlecht gewesen sei, das werde sich gegen Köln zeigen. «Alle freuen sich, dass wir wieder spielen», schilderte Thorup.

Gegen den Abstiegskandidaten aus der Domstadt muss der FCA auf Kapitän und Topscorer Ermedin Demirovic verzichten, der gelbgesperrt ist. Wer den Bosnier im Sturm ersetzen wird - Thorup erwähnte namentlich Dion Beljo oder Sven Michel - das werde sich erst im Laufe dieser Woche im Training entscheiden.

Wechsel von Winther nach Schweden

Unterdessen beendeten die Augsburger das Leihgeschäft von Frederik Winther beim portugiesischen Verein GD Estoril Praia und verkauften den Abwehrspieler zu Hammarby IF nach Schweden. Der 23 Jahre alte Däne konnte sich seit seiner Ankunft in Augsburg Ende 2020 nicht durchsetzen. Nun versucht er sein Glück in Schweden.

Details zu dem Transfer gaben die Clubs nicht bekannt mit der Ausnahme, dass sich der FCA eine Rückkaufoption sicherte. «Wir werden seine Entwicklung in den nächsten Monaten weiter genau verfolgen und wünschen ihm viel Erfolg», sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Der Deal war möglich, weil das Transferfenster in Schweden - anders als etwa in Deutschland - noch bis Mittwochabend offen war.