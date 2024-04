Home

Bis zu 25 Grad möglich: Sommerwetter am Wochenende

Nach Schneeregen und Hagel könnte es am Wochenende wieder einen Sommertag geben: Am Sonntag rechnen Meteorologen teils mit bis zu 25 Grad im Südosten Bayerns. Als Sommertag definieren Meteorologen Tage, an denen das Maximum mindestens 25,0 Grad im Schatten beträgt.

Badegäste genießen an einem See die Sonne. © Armin Weigel/dpa

Am Samstag könne es bis zu 22 Grad warm werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag weiter mit. Vor allem in der Westhälfte des Landes könnte es an beiden Tagen allerdings öfter zu Wolkenfeldern kommen. Zuvor lockert es bereits am Freitag etwas auf. Für Ober- und Niederbayern erwartet der Wetterdienst längere Zeit Sonne mit bis zu bis 17 Grad im östlichen Alpenvorland. Im Rest des Freistaats bleibt es zum Ende der Woche dagegen eher bewölkt.

