Erneut Unfall mit Stadtbahn in Stuttgart

Auto von Zug erfasst und in Bach geschleudert

Ein Mann ist mit seinem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Schliersee (Landkreis Miesbach) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Das Auto sei durch den Zusammenstoß am Samstag in einen Bach in der Nähe geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehr und Rettungsdienst holten den 60-Jährigen aus dem Fahrzeug.