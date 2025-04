Deutsche horten Millionen Althandys

One for One: Vodafone recycelt mit seinem Partner Closing the Loop 1,5 Mio. Alt-Handys für eine Kreislaufwirtschaft

Die stetig wachsende Menge an Elektroschrott durch alte Handys stellt eine erhebliche Herausforderung für die Umwelt dar. Mit dem One for One-Versprechen wirkt Vodafone dagegen: Für jedes Handy, das Du als Privatkund:in beim Düsseldorfer Unternehmen kaufst, wird ein altes recycelt. In knapp zwei Jahren wurden so mit Vodafones Recycling-Partner Closing the Loop mehr als 1,5 Millionen Alt-Geräte gesammelt – im kommenden Jahr sollen 1,2 Millionen hinzukommen. Moderator Oli.P hat den Recycling-Prozess in Ghana begleitet und gibt Dir Eindrücke zum One for One-Programm.