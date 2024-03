Murmeltier-Nachwuchs: Frühlingsorakel Phil ist Vater

Jan Vogler mit Amanda Gorman bei Talkmaster Stephen Colbert

Der Cellist und Dresdner Festspiel-Intendant Jan Vogler hat sich am Dienstagabend erneut dem US-amerikanischen Publikum präsentieren können - in der renommierten «Late Night Show» von Talkmaster Stephen Colbert. Voglers Agentur sprach am Mittwoch von einem «Ritterschlag» für Vertreter der klassischen Musik. Talk-Show-Legende Colbert hatte Vogler (60) gemeinsam mit der preisgekrönten Lyrikerin, Schriftstellerin und Aktivistin Amanda Gorman eingeladen.