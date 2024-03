SPD lehnt FDP-Vorstoß für Nachbesserung an Rentenpaket ab

Jede Möglichkeit der Stabilisierung der Rente ist wichtig

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich froh über die neuen Rentenpläne der Bundesregierung gezeigt. «Jede Möglichkeit der Stabilisierung der Rente für die Zukunft ist eine wichtige Maßnahme», sagte sie am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Auerbach (Vogtlandkreis). Mit der Regelung werde sichergestellt, dass es weiterhin Rentensteigerungen geben werde. In diesem Jahr sei von 3,5 Prozent aufwärts auszugehen.