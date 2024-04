Corona ließ Gesundheitsausgaben 2022 steigen

Weniger Studenten an Hamburger Universitäten eingeschrieben

In Hamburg sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes immer weniger Menschen an den Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben. Im Wintersemester 2023/24 studierten 116.872 Menschen in der Hansestadt, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Wintersemester seien es noch 119 425 Studierende gewesen - dies entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent.