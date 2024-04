Juice Jacking: Wenn der Handy-Ladestopp zur Datenfalle wird

Pokémon-Karten: Wert bestimmen, graden lassen und verkaufen

Du hast Dir einige Pokémon-Booster gekauft oder alte Kindheitsschätze im Keller entdeckt? Dann möchtest Du jetzt sicher den Wert Deiner Pokémon-Karten bestimmen. Wie das geht, was es bedeutet, eine Pokémon-Karte graden (also bewerten) zu lassen und wo das möglich ist – all diesen Fragen werden wir im Folgenden auf den Grund gehen.