US-Rapper Asap Rocky mit neuem Film während Gerichtsprozess

In Los Angeles steht Rapper Asap Rocky aktuell vor Gericht. Ihm könnte eine lange Haftstrafe drohen. Währenddessen zeigt die Berlinale einen Film mit dem Partner von Popstar Rihanna.

Steht aktuell vor Gericht: US-Rapper Asap Rocky. (Archivbild) © Patrick T. Fallon/AFP Pool via AP/dpa

Die Berlinale zeigt einen Film mit dem aktuell vor Gericht stehenden US-Rapper Asap Rocky (36). Die Pressekonferenz und auch die Premiere zur Tragikomödie «If I Had Legs I’d Kick You» bei dem Filmfestival fanden ohne den Partner von Popstar Rihanna statt.

Auf den Prozess gegen Rocky angesprochen, sagte Regisseurin Mary Bronstein in Berlin: «Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit ihm wunderbar war. Der Dreh mit ihm war ganz toll und wir haben das sehr genossen.» Hauptdarstellerin Rose Byrne ergänzte: «Ja, das kann ich nur bestätigen.»

Gegen Asap Rocky («Praise the Lord (Da Shine)»), mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, läuft in Los Angeles ein Strafprozess wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe. Vergangene Woche wurden die Schlussplädoyers beider Seiten gehalten, wie US-Medien berichteten. Demnach hatte auch Rihanna mit den zwei gemeinsamen Söhnen daran teilgenommen.

Asap Rocky könnte bei Verurteilung lange Haftstrafe drohen

Die Vorwürfe gegen den Rapper beziehen sich auf einen Vorfall in Hollywood im November 2021. Ihm wird zur Last gelegt, in einem Streit mit einem Bekannten eine Waffe gezogen und auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Verteidiger von Asap Rocky hatte er aber nur eine Requisitenwaffe bei sich, die keine echten Kugeln abgeben konnte, berichtete die «Los Angeles Times».

Im April 2022 war der Rapper in Los Angeles vorübergehend in Gewahrsam genommen und einige Monate darauf angeklagt worden. Der Musiker hat die Vorwürfe eines Angriffs mit einer echten Waffe stets abgestritten. Bei einer Verurteilung könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen.

Film mit Asap Rocky und Conan O'Brien im Berlinale-Wettbewerb

Im Wettbewerbsbeitrag «If I Had Legs I’d Kick You» von Bronstein ist Asap Rocky an der Seite von Schauspielerin Byrne und Talkshow-Moderator Conan O'Brien zu sehen. Im Film geht es um eine Mutter (Byrne), die am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht. Die internationale Premiere ist für heute Abend geplant.

«Rocky hat dieses natürliche Charisma, das man nicht über Regie erreichen kann», sagte Bronstein. «Er ist einfach so. Das ist einfach jemand, der ein absolut authentisches Verhalten an den Tag legt.» Sie habe in den Nebenrollen ungewöhnliche Schauspieler haben wollen, führte sie aus, und sprach auch über ihre Bewunderung für O'Brien.

Byrne ist heiße Anwärterin auf Schauspielpreis der Berlinale

Die Australierin Byrne brilliert im Film als Linda. Ihre kleine Tochter ist chronisch krank, dazu bringt ein Wohnungsproblem extremen Stress. Sie muss mit ihrem Kind in ein schäbiges Motel ziehen. Und der Ehemann ist aus beruflichen Gründen nicht daheim. Zu all dem überfordert sie der Beruf als Psychotherapeutin mehr und mehr. Eine Katastrophe scheint unausweichlich zu sein.

Byrne gilt vielen als heiße Anwärterin auf eine Auszeichnung mit dem genderneutralen Schauspielpreis der Berlinale. Ihre Leistung ist das A und O, fesselt von der ersten bis zur letzten Szene.