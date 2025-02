Jessica Chastain: Deutscher Oscar-Film ist «Geniestreich»

Cobra Kai Staffel 6: Wie enden die Serie und das Sekai Taikai?

Das Ende von „Cobra Kai” erklärt: Nach sechs Staffeln, sieben Jahren und 65 Episoden ist die Karate-Saga bei Netflix (vorerst) abgeschlossen. Was in den letzten fünf Folgen passiert, welche Konsequenzen das für Johnny, Daniel und Co. hat und wie es vielleicht doch noch weitergehen könnte, erfährst Du im Folgenden.